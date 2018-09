Inserita in Cronaca il 15/09/2018 da Direttore Nuovi parcometri a Marsala DA OGGI OPERATIVI A MARSALA 24 PARCOMETRI

Installati nuovi parcometri a Marsala. Agli 8 già operativi, l´Amministrazione Di Girolamo ne ha aggiunti altri 16, da oggi funzionanti nelle vie in cui la sosta è a pagamento. I 24 parcometri accettano sia denaro contante che bancomat/carta di credito. Inoltre, per la sosta sulle strisce blu è pure possibile il pagamento online tramite l´applicazione MyCicero.