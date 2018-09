Inserita in Economia il 15/09/2018 da Direttore Chiusura o apertura domenicale dei negozi? Tutta la stampa continua a discutere sulla chiusura o apertura domenicale dei negozi, un dibattito pressoché inutile, senza significato, perché il problema non è la domenica "aperto o chiuso" ma sarebbe, tutt´al più, ridurre o aumentare il numero delle ore per i lavoratori. Questo ha senso perché se le ore da fare sono sempre le stesse, di fatto l´assenza della famiglia da parte di quelle commesse tanto citate o di altre unità familiari, è irrilevante perché le ore di lavoro sarebbero sempre 40. Non solo chiudere i negozi il sabato e la domenica e soprattutto la domenica, significa relegare a casa tantissime famiglie, perché non avrebbero dove andare e che cosa fare, quindi non si alimenterebbe una crescita attraverso il confronto con la comunità, ma l´isolamento delle famiglie. Tentare di isolare e chiudere è un grosso pericolo per una comunità. Si vuole ghettizzare, si vorrebbe applicare di fatto quello che George Orwell aveva scritto tanti anni fa nel libro "La fattoria degli animali", tutti chiusi, ognuno nella propria gabbia senza possibilità di confrontarsi e crescere. Il vero pericolo è quando si tenta di impedire all´uomo di dialogare, di crescere culturalmente e moralmente.