14/09/2018 ASTAG Ticino interviene sul caso del Ponte Morandi di Genova La solidarietà degli autotrasportatori svizzeri ai colleghi genovesi in difficoltà

“È trascorso un mese dalla tragedia del Ponte Morandi, crollato a Genova, il 14 agosto scorso. Mentre il nostro ricordo e il nostro cordoglio va alle vittime e alle loro famiglie, il nostro pensiero va ai tanti colleghi autotrasportatori genovesi e delle regioni del Nord ovest d’Italia, che lottano quotidianamente per la sopravvivenza delle loro aziende, investite dal black out logistico e dagli extra costi che ne sono derivati”. A esprimersi così è Adriano Sala, Presidente della Sezione Ticino, di Astag, l’Associazione che rappresenta gli autotrasportatori svizzeri. “In una giornata così difficile – afferma Sala – non solo vogliamo condividere il dolore e il ricordo, ma anche offrire agli autotrasportatori italiani, le forme di collaborazione che potranno risultare efficaci in particolare su quell’asse sud nord che unisce il porto di Genova al sistema logistico lombardo e quindi alla Svizzera”.