Inserita in Economia il 14/09/2018 da Direttore Trattativa per il rinnovo del contratto, del comparto e della dirigenza, economico e giuridico Insediatosi oggi l´Aran Sicilia. Si parte con la trattativa per il rinnovo del contratto (del comparto e della dirigenza) economico e giuridico. Il Cobas Codir, insieme ai sindacati del "Cartello" che hanno la maggioranza, nel rivendicare che le risorse siano aggiuntive rispetto alla vacanza contrattuale già percepita, ha chiesto l´immediato avvio delle trattative economiche e per la riclassificazione del personale. Rivendicato il rinnovo del contratto giuridico che possa restituire dignità al settore a incominciare dal rinnovo dell´istituto del salario accessorio. Inoltre, abbiamo chiesto l´immediato avvio del percorso per la liquidazione dell´anticipazione Famp 2018.

COBAS/CODIR