Inserita in Politica il 14/09/2018 da Direttore ON. ERASMO PALAZZOTTO (LEU): BENE ORLANDO DOPO SCIPPO FONDI PERIFERIE. DA CONTE PASSARELLA E PROPAGANDA Bene ha fatto oggi il sindaco di Palermo Leoluca Orlando a disertare l段ncontro con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo scippo del Piano Periferie penalizzerà quartieri come Brancaccio, lo stesso quartiere che il Presidente del Consiglio ha scelto per inaugurare l誕nno scolastico, lo Zen, la costa nord della città.

Quando ai proclami non seguono i fatti, si fa solo passerella e propaganda e questo è ciò che ha fatto oggi Conte a Palermo.

Lo afferma il deputato siciliano di LeU Erasmo Palazzotto.

Con il blocco dei fondi per le periferie deciso dal governo Lega-M5S, prosegue Palazzotto, la città di Palermo non potrà realizzare i due progetti presentati che in totale prevedono 98 interventi, con un investimento complessivo di circa 158 milioni di euro. Stamattina a Palermo sono state spese tante belle parole ma l置nico gesto concreto che sinora questo governo ha fatto per la città è stato quello di impedire che si potessero realizzare delle opere importanti e utili a migliorare le condizioni delle nostre periferie, conclude Palazzotto.

Lo rende noto l置fficio stampa gruppo parlamentare Liberi e Uguali

Roma, 14 settembre 2018