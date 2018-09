Inserita in Politica il 14/09/2018 da Direttore ALCAMO: IL SINDACO DOMENICO SURDI HA INCONTRATO IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO, VINCENZO PICCICHE’ Il Sindaco, Domenico Surdi ha incontrato il Direttore del Distretto socio/sanitario di Alcamo, ASP di Trapani, Vincenzo Piccichè.

L’incontro, voluto dal Primo Cittadino, è stato un bel momento di confronto per parlare e discutere delle problematiche che riguardano le due Istituzioni e delle opportunità di collaborazione.



Afferma il Sindaco “l’Asp eroga servizi fondamentali su tutto il territorio ed in particolare Alcamo è comune capofila del Distretto di cui fanno parte Castellammare e Calatafimi. Ho voluto incontrare il Direttore Piccichè, che ringrazio per la disponibilità, per ricercare momenti di collaborazione ad esclusivo vantaggio della cittadinanza ”.