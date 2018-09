Inserita in Politica il 14/09/2018 da Direttore Toni Scilla (FI): In arrivo ottime notizie per la marineria di Selinunte Porto di Marinella. Entro il 2018 il progetto definitivo, prima dell’autunno 2019 la fine dei lavori per il potenziamento



Trapani, 14 settembre 2018 - Ieri pomeriggio, presso l’assessorato regionale alle infrastrutture, l’On. Toni Scilla insieme ad una delegazione della cooperativa dei pescatori di Selinunte aderente ad AGRIPESCA, ha incontrato l’assessore regionale On. Marco Falcone, il dirigente regionale dott. Fulvio Bellomo, l’ingegnere capo del genio civile di Trapani Giuseppe Pirrello e il dott. Enzo Marchigiglio capo di gabinetto vicario.

Tema della riunione il potenziamento della struttura portuale di Marinella di Selinunte attraverso il dragaggio dei fondali, il consolidamento delle opere strutturali esistenti, l’illuminazione e l’adeguamento dei pontili.

“È stato un incontro davvero utile e pratico, sono stati definiti tempi, procedure ed impegni finanziari. È stata riconosciuta l’importanza della pesca artigianale, quella delle attività turistiche ad essa collegata, ed è stata data dignità ad un settore spesso mortificato, utilizzato in campagna elettorale per poi essere sistematicamente dimenticato. Questa è la politica che ci piace e che sappiamo fare. Un grazie di vero cuore all’assessore Falcone e a tutta la struttura tecnica e dirigenziale del dipartimento per la competenza dimostrata, la pazienza e il rispetto che hanno avuto per un settore economico strategico che produce economia vera”. Così Toni Scilla al termine della riunione.