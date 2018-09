Inserita in Tempo libero il 14/09/2018 da Direttore DOUBLE JAZZ POP QUARTET AL TATUM ART Il 15 settembre serata di jazz tra amici nel locale nel centro storico di Palermo creato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo





ll jazz è uno stato della mente, è una filosofia. Il jazz raccoglie tante variazioni: il latin jazz, il trip jazz, this jazz, that jazz. Non puoi incasellarlo, può prendere qualsiasi direzione.

A insegnarcelo sono o Double jazz pop quartet, sabato 15 settembre alle 21,30 al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo.

Sul palco: Rita Collura al sassofono e flauto, Roberto Rizzo al piano, Fulvio Buccafusco al basso elettrico, Iano Anzelmo alla batteria.

Il quartetto di recente formazione presenta un repertorio ricco di standard jazz, brani tradizionali italiani, brani del repertorio pop-rock arrangiati con gusto e dando risalto alle influenze della moderna black music. L’influenza dell’hip hop è molto marcata ed evidente e le incursioni nel mondo pop sono frequenti.

Un jazz nuovo e incredibilmente dinamico che piace alla gente lontano da ogni forma di intellettualismo e di pretenziosità ma mostruosamente colto perché ricco di contaminazioni.

Per prenotare un tavolo basta telefonare al 3494419873 o al 3397236001.

La pagina Facebook è: www.facebook.com/tatumart38.