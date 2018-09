Inserita in Tempo libero il 14/09/2018 da Direttore SERATA FEBBRE DEL SABATO VINTAGE AL VINTAGE CLUB A PALERMO Il 15 settembre La pop band più stramba e divertente della Sicilia in concerto nel locale nell’isola pedonale di via Piccola Teatro Santa Cecilia a Palermo



Se la musica è simpatia e risata, questa allegria è frutto del suono degli Alti e bassi.

La band che vive la musica come puro divertimento sarà sabato 15 settembre al Vintage club - nell’isola pedonale di via Piccola Teatro Santa Cecilia 9 - che inizia da oggi i suoi giorni di pre-reopening, in attesa della nuova stagione.

Il locale aprirà già alle 18 per chi vuole bere uno o più dei cento cocktail disponibili. Alle 20,30 inizia l’apericena classica, formata da un primo di pasta, un secondo di carne, insalata di riso, salumi, formaggi, fritti, crostini e pane. C’è anche l’aperisushi, ovvero onigiri, uramaki e tanto altro. Terza opzione, il menù alla carta, a base di sushi, con un’ampia gamma di scelta tra uramaki, tempura di gamberi, nigiri, usamaki e tanto altro.

Alle 22,30 il concerto Giancarlo Zanet (detto il Prof) alla voce, chitarra e armonica, Daniele Raffa (detto il Signnò Lo Curto) a voce e chitarra, e Giuseppe Madonia (detto Coppolino) alla chitarra solista, avranno il compito di fare divertire il pubblico con canzoni che viaggiano dal pop al rock più popolare. Ligabue, Battisti, De Gregori, Dalla e tanti altri artisti in scaletta.

L’ingresso è libero, con consumazione obbligatoria. Chi farà l’apericena classico pagherà 10 euro e avrà diritto a una consumazione alcolica. Chi sceglierà l’aperisushi, dovrà pagare 15 euro e avrà diritto alla consumazione alcolica e all’accesso anche all’apericena classico. Per chi sceglierà il menù alla carta, il prezzo varia in base al consumo. Idem per chi vorrà soltanto bere. Il sushi è anche take away e prevede la consegna a domicilio.

Per prenotare un tavolo telefonare al 3926578309 (Gaetano Santoro) o via Facebook sulla pagina www.facebook.com/Vintage.Club.Palermo/.

La direzione artistica degli spettacoli del Vintage club è del cantante Gioacchino Jack Cottone dei Jack and the starlighters, con la collaborazione del giornalista Vassily Sortino.