A SPASSO NEL TEMPO IN CARROZZA CON INITINERE, IL 20 SETTEMBRE A PALERMO ULTIMO APPUNTAMENTO DI SERE D'ESTATE 2018 RIPERCORRENDO 14 settembre 2018

Una passeggiata in carrozza per riscoprire la bellezza della Palermo storica in notturna, tra vie e luoghi dove è possibile ammirare, ancora oggi, palazzi e dimore nobiliari, monumenti e chiese frequentati dall’alta società, ma che raccontano anche le vicende popolari del cuore cittadino.

A proporla, per giovedì 20 settembre, sono Serena Gebbia Event Planner e Giovanna Gebbia, nell’ambito della rassegna “Sere d’estate 2018 Ripercorrendo” a cura di Initinere.

Un must della programmazione estiva che chiude una stagione entusiasmante e ricca di appuntamenti: un percorso emozionante, preceduto da una narrazione che, tra aneddoti, fatti storici e curiosità su personaggi famosi che hanno caratterizzato secoli di storia, promette ai partecipanti la descrizione fedele di una Palermo affascinante e aristocratica, a bordo di un mezzo di trasporto caro alle generazioni passate, un tempo emblema di potere e autorevolezza.

L’itinerario avrà inizio dal Foro Italico, dinanzi Porta Felice: qui alle 20:30 i partecipanti, dopo avere gustato un aperitivo, prenderanno posto sulle carrozze assegnate e riceveranno delle note cartacee esplicative per osservare al meglio i luoghi attraversati e annunciati durante l’introduzione.

L’inizio del percorso è fissato per le 21:00, il rientro è invece previsto per le 22:30, nello stesso luogo di partenza.

Il costo, inclusivo di trasporto, guida autorizzata e degustazione, è di 20 euro nella carrozza a tre posti e di 15 euro nella carrozza a quattro posti; il numero dei posti varia in base alle esigenze espresse dai partecipanti, per garantire il prezzo imposto del noleggio delle carrozze.

La serata è organizzata in collaborazione con la cooperativa di carrozzelle storiche Trinacria di Palermo.

Per informazioni e adesioni è possibile scrivere agli indirizzi info_initinere@libero.it - gebbiaserena@gmail.com oppure contattare il numero 393.6655232.

Pagina Facebook : In itinere eventi culturali.