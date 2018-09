Inserita in Un caffè con... il 14/09/2018 da Direttore Il Parlamento vari una commissione d´inchiesta per accertare chi ha sollecitato l´ONU e lo deferisca alla magistratura per attentanto alla sovranità Su molti quotidiani è comparsa la notizia che l’ONU ha nominato una Commissione di inchiesta, o un team, volta a verificare la situazione del trattamento degli immigrati in Italia.



Se la notizia, così come è comparsa su molti quotidiani, dovesse essere fondata ciò sarebbe veramente assurdo e denoterebbe il degrado morale e culturale anche delle istituzioni internazionali e non solo della società.



In un mondo - fuori dall´Italia- dove i diritti dell’uomo sono massacrati da tutte le parti con violenze assurde, non solo sui minori e sulle donne, sia nei paesi africani che asiatici, l’ONU, la più grande istituzione internazionale, si preoccupa invece dell’Italia, dove non soltanto gli immigrati vengono trattati meglio dei cittadini stessi e dove il razzismo ormai è visto e percepito, in senso inverso e cioè gli italiani sono diventati le vittime di un sistema politico internazionale volto a massacrare i cittadini e a favorire gli immigrati. Basterebbe leggere tutta la letteratura giuridica, culturale e sociale del paese italiano per rendersi conto di come vengono trattati gli immigrati.



Se l’istituzione della Commissione d’inchiesta dovesse essere vera, servirebbe capire chi ha istruito il fascicolo e ha illustrato le problematiche dell’Italia all’Onu, affinché questi sia processato e, qualora dovesse essere un cittadino italiano o un’organizzazione strutturata in Italia, andrebbe immediatamente processato quale “attentato alla sovranità Nazionale“. Se dovesse essere una organizzazione internazionale, il Governo italiano dovrebbe prendere una dura posizione nei suoi confronti. Questi soggetti tentano, con diversi strumenti, di screditare lo Stato Italiano per avvantaggiare qualche Organizzazione Internazionale per impoverire e distruggere l’Italia con fini sconosciuti e segreti.



Ci si augura che presto la Magistratura possa occuparsi in modo serio e costruttivo di questo attentato all’integrità e alla sovranità dello Stato, fatto di una gravità inaudita, e dare segnali seri e credibili di azioni concrete e non che abbiano un sfondo politico-sociale.