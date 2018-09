Inserita in Politica il 13/09/2018 da Direttore Querela Catania a pagina Fb del M5s Palermo - Fumetta (PRC): consiglieri grillini siano più rispettosi delle Istituzioni cittadine Palermo 13 settembre - In questo primo anno di consiliatura troppo spesso il gruppo consiliare del Movimento 5 stelle ha dimostrato la propria inconsistenza politica praticamente su ciascun provvedimento presentato sia in consiglio comunale che nelle commissioni, trasformando il loro agire politico in continue invettive ed azioni eclatanti utili ad avere una risonanza sui social network. Lo dichiara Vincenzo Fumetta segretario provinciale di Rifondazione Comunista Palermo. Tuttavia l´episodio accaduto la settimana scorsa in consiglio comunale va oltre lo stesso buonsenso istituzionale, scadendo in una pericolosa diffamazione della più importante istituzione cittadina e degli stessi consiglieri comunali. Per questo Rifondazione Comunista Palermo – continua Fumetta - apprezza il coraggio dimostrato dal consigliere Catania nel denunciare questo atto vergognoso e ci auguriamo che nel futuro i consiglieri grillini possano stare un po´ meno sui social e siano un po´ più rispettosi che i loro elettori gli hanno assegnato.

Rifondazione Comunista - Federazione di Palermo