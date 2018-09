Inserita in Salute il 13/09/2018 da Direttore ALCAMO: DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IL 17, 18 E 19 SETTEMBRE L’Ufficio Servizi Tecnici ed Ambientali - DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI comunica che la ditta A.FR.A.M, azienda qualificata in servizi di bonifica ambientale, è stata incaricata dal Comune di effettuare degli interventi di derattizzazione di tutto il territorio comunale.

Gli interventi si svolgeranno in orario diurno a partire dalle ore 8:00 e fino alle del 14:30 Settembre dei giorni 17-18-19 Settembre. La derattizzazione sarà fatta con l’utilizzo di prodotti idonei e consentiti dalla normativa.

Nota Bene: qualora si abbiano avversità atmosferiche, l’intervento verrà effettuato il giorno seguente.