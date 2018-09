Inserita in Sport il 12/09/2018 da Direttore S.C. MARSALA 1912: OGGI A PACECO RITORNO DI COPPA ITALIA CONTRO IL DATTILO NOIR Marsala, 12 settembre - Lo Sport Club Marsala 1912 e il tecnico azzurro Massimiliano Mazzara hanno diramato pochi minuti fa la lista dei calciatori convocati nell’imminenza della sfida odierna contro il Dattilo Noir, ospite sul tappeto di erba sintetica dello stadio “Giovanni Mancuso” di Paceco (TP).

La partita (fischio d’inizio alle 15.30) è valevole quale gara di ritorno per la Coppa Italia di Eccellenza. L’incontro di andata vide i gialloverdi del Dattilo Noir prevalere in un concitato finale per 3-2 allo stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” di Marsala, dopo che i locali avevano chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0 ed erano riusciti a conservare sino al 92’ il risultato di 2-1, sempre a proprio favore.

Per passare il turno, allo Sport Club Marsala 1912 servirà oggi un’impresa, ossia una vittoria “secca” almeno con il risultato di 2-0.

I convocati: Agate, Amarasco, Battipiedi, Cammareri, Carballo, Ciancimino, Cintura, D’Aguanno, De Marco, Di Peri, Ernandez, Lo Bue, Lombardo, Maltese, Marino, Messina, Perricone, Sanyong, Scarpitta, Todaro, Tornetta.