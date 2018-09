Inserita in Cultura il 10/09/2018 da Direttore IL COMUNE DI ALCAMO ADERISCE AL CONCORSO FOTOGRAFICO Wiki Loves Monuments Italia Il Comune di Alcamo ha aderito al Concorso Fotografico “Wiki Loves Monuments Italia” volto a potenziare la visibilità dei monumenti, invitando ciascuno ad essere protagonista nel documentare, valorizzare e tutelare il patrimonio culturale.



La partecipazione è aperta a tutti, per partecipare al concorso è necessario registrarsi sul sito Wikimedia Commons e caricare le fotografie, che possono essere scattate in qualsiasi momento, durante questo mese di settembre.



Le fotografie devono avere come oggetto un monumento scelto fra quelli di seguito elencati:

Castello dei Conti di Modica - Piazza della Repubblica;

Castello di Calatubo - C/da Calatubo;

Porta Palermo (bassorilievi di Nicola Rubino) - Piazza Bagolino (ingresso Corso VI Aprile);

Complesso Monumentale ex Collegio dei Gesuiti - Piazza Ciullo;

Palazzo Comunale - Piazza Ciullo;

Fontana Araba - Via Discesa Santuario (Quartiere San Vituzzo);

Ruderi del Castello dei Ventimiglia (Torre Maestra) - Cima del Monte Bonifato;

Rovine della Funtanazza - Monte Bonifato.



Sul sito e sulla pagina Facebook del Comune di Alcamo: il bando completo e le istruzioni per l’iscrizione al Concorso.







Info:



Ufficio Cultura - c/o ex “Collegio dei Gesuiti” - Piazza Ciullo - Tel.: 0924 24592



E-mail: assessoratocultura@comune.alcamo.tp.it



Wikimedia Italia – Associazione per la diffusione della conoscenza libera Via Bergognone, 34 – 20144 Milano E-mail: segreteria@wikimedia.it E-mail: contatti@wikilovesmonuments.it



Bando