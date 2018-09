Inserita in Sport il 10/09/2018 da Direttore Ancora un podio per Rovera nella Carrera Cup France Il pilota varesino dello Tsunami Racing Team ha colto un prezioso secondo posto in gara 2 dopo la grande rimonta di gara 1 nel quarto round del monomarca transalpino a Magny-Cours e resta nella battaglia per il titolo: "Raccolto il massimo risultato possibile, le ultime gare saranno molto combattute"



Magny-Cours (Francia), 9 settembre 2018. Rientro a suon di sorpassi e con il podio colto in gara 2 per Alessio Rovera nella Porsche Carrera Cup France. Il pilota varesino già campione nella Carrera Cup Italia 2017 ha disputato il quarto round del monomarca transalpino a Magny-Cours sulla 911 GT3 Cup dello Tsunami Racing Team, confermandosi al secondo posto della classifica generale. Sul circuito francese per il 23enne driver lombardo sono arrivati un quinto posto in gara 1 a conclusione di una spettacolare rimonta dall´ultima fila dello schieramento e un consistente secondo posto in gara 2, risultato prezioso in ottica campionato, dove resta nella battaglia per il titolo, e che si aggiunge alle due vittorie (gara 1 a Spa e gara 2 a Digione) e agli altri tre podi conquistati nella serie. Purtroppo anche un po´ di sfortuna ha condizionato il weekend di Alessio, che nelle qualifiche di gara 1 non ha potuto ascoltare le comunicazioni della squadra per un guasto alla radio: comunicazioni che sarebbero state fondamentali per rimanere a girare ancora in pista a fronte dei tempi che si è visto cancellare per l´infrazione di "track limit", evitando quindi di partire da fondo schieramento.

Rovera commenta dopo il fine settimana francese: "In gara 2 il secondo posto è il miglior risultato al quale potevamo ambire. I prossimi appuntamenti a Barcellona e a Le Castellet saranno molto combattuti. Conosco bene la pista del Paul Ricard e sono sicuro che con il team saremo molto competitivi in questo finale di stagione".

Porsche Carrera Cup France 2018 calendar: May 6 Spa (BEL); May 20 Zandvoort (NED); July 15 Dijon(FRA); Sept. 9 Magny-Cours (FRA); Sept. 30 Barcelona (ESP); Oct. 14 Le Castellet (FRA).