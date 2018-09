Inserita in Tempo libero il 09/09/2018 da Direttore

MAURIZIO INDELICATO TRIONFA A TRE FONTANE, PIAZZA GREMITA IERI SERA PER IL TENORE CAMPOBELLESE FINALISTA DI “TU SI QUE VALES”

Assieme a lui si sono esibiti tanti altri artisti locali, tutti molto apprezzati dal pubblico. Soddisfatti il sindaco Castiglione, l’ass. Dilluvio e il direttore artistico Gianvito Greco









Maurizio Indelicato trionfa a Tre Fontane. Grande successo di pubblico per il tenore campobellese, che al momento è più che mai sulla cresta dell’onda dopo aver raggiunto la finale della trasmissione televisiva “Tu si que vales” e che ieri sera, nel piazzale antistante la Torre, ha sfoggiato le sua splendida e potente voce, regalando alle tantissime persone presenti una bellissima serata settembrina ricca di emozioni.





Assieme a Maurizio indelicato, sul palco, si sono esibiti anche diversi altri artisti locali suoi amici, che hanno voluto dedicare al tenore i brani più belli del loro repertorio personale. Grande cerimoniere della serata in particolare è stato il cantante campobellese Filippo Valenti, che ha presentato il concerto e che, assieme al cantante Piero Ferro, ha interpretato la celebre canzone “Gianna” di Rino Gaetano.





Molto intense e coinvolgenti sono state, inoltre, la performance di Nino Leone, cantante rock dei Tintinnabula, che ha interpretato assieme a Maurizio Indelicato una straordinaria e originale versione del brano “L’immensità” di Don Backy, nonché l’esibizione di Giusy Di Carlo, altra cantante campobellese dalla eccezionali doti vocali, molto apprezzata per le sue interpretazioni di grandi artiste come Mina e Whitney Houston, che ieri sera si è esibita assieme al tenore Roberto Gagliano, interpretando una bellissima versione del brano “Dare to live” di Andrea Bocelli.





Molto applaudite sono state anche le tante altre performances degli altri artisti locali, che hanno contribuito a rendere indimenticabile una serata all’insegna della buona musica che ha visto protagonista proprio l’artista Maurizio Indelicato, che ha saputo letteralmente conquistare la piazza in particolare quando è sceso tra il pubblico, cantando con la sua splendida voce le canzoni più belle dedicate alla nostra terra.





Particolarmente toccante è stato inoltre il momento in cui l’artista si è avvicinato ai suoi genitori, dedicando la sua canzone all’anziano padre.





La gente ha applaudito senza sosta Maurizio Indelicato, tributandogli tanto calore e affetto durante tutto lo spettacolo.





«Abbiamo vinto un’altra scommessa di fine stagione – afferma il direttore artistico del Comune di Campobello Gianvito Greco – Vedere tutta questa gente in piazza in una serata di settembre vuol dire che Campobello sente un forte senso di appartenenza e che il paese ama riunirsi attorno alla musica. Tutto questo ovviamente in nome del nostro grande Maurizio Indelicato. Adesso siamo pronti per l’ultima sfida di fine estate, il concerto di Lisa che il 22 settembre, sempre in questa piazza di Tre Fontane, siamo sicuri che scriverà un’altra bellissima pagina di buona musica per la nostra città».





Grande soddisfazione per il successo del concerto è stata espressa anche dal sindaco Giuseppe Castiglione e dall’assessore allo Spettacolo Lillo Dilluvio, che dichiarano: «La straordinaria voce di Maurizio Indelicato e la sua popolarità hanno saputo attrarre tantissima gente, dimostrando che la nostra città ha tanto bisogno di vivere momenti di aggregazione e di condivisone e che la collaborazione tra le forze sane del paese continua a essere vincente. Questa piazza gremita di gente in una serata di settembre, inoltre, rappresenta anche una valida opportunità per gli operatori economici locali, dimostrando che anche quest’anno il palinsesto estivo varato dalla nostra Amministrazione comunale con la direzione artistica di Gianvito Greco ha dato un valido apporto alle nostre bellissime frazioni balneari, contribuendo ad allungare la stagione estiva».