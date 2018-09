Inserita in Cultura il 01/09/2018 da Direttore Le Notti di BCsicilia: Bagheria, il ballo del Gattopardo a Palazzo Butera Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà domenica 2 settembre 2018 alle ore 21,00 l’iniziativa “Il ballo del Gattopardo a Palazzo Butera”. L’appuntamento è previsto a Palazzo Butera a Bagheria. Oltre ad assistere ai tradizionali balli con costumi dell´800, Margherita Cannella leggerà alcuni brani tratti dal romanzo “Il Gattopardo”, mentre si potrà degustare della granita prodotta da Luigi Romana con gli antichi metodi. La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, dall’Ateneo di Danze dell’800, con il patrocinio del Comune di Bagheria e dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Per informazioni: Tel. 091.8112571 – 346.8241076 - Email: segreteria@bcsicilia.it - Facebook: BCsicilia - Twitter: BCsicilia.