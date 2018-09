Inserita in Sport il 01/09/2018 da Direttore Il Mazara nel ritorno di Coppa Italia a Castellamare per superare il primo turno. 19 i convocati Il Mazara in vista della gara di ritorno di Coppa Italia contro il Castellamare, stamane ha ultimato la rifinitura al Nino Vaccara. Per domenica 2 settembre (inizio gara ore 20.30) mister Pietro Tarantino non avrà a disposizione gli infortunati Rosella e Caronia. Da verificare le condizioni di Baiata. Pronti al debutto in maglia canarina l’attaccante Alessandro Messina e il centrocampista Virgilio. La gara di andata, disputatasi domenica scorsa al Nino Vaccara ha visto vincere il Mazara per 5-1 ma l’allenatore canarino non vuole cali di concentrazione e vuole centrare la qualificazione al prossimo turno. Grande rispetto per gli avversari, squadra ostica e di affrontare con seria motivazione.

Questi i 19 convocati per la trasferta di Castellamare: Ceesay, Basiricò (99), Giacalone (99), Baiata, Curseri (00), Virgilio, Cipolla, Accardo, Akram (00), Lamia, Nizzola, Corvaja (00), Bilello, Urruty, Maggio (00), Salvo (00), Settecase, Concialdi, Messina.

La gara sarà diretta dall’arbitro: Alessandro Angelo della sezione di Marsala e sarà coadiuvato dagli assistenti: Giovanni Figuccia e Vincenzo Settipani, entrambi di Marsala.