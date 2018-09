Inserita in Cronaca il 01/09/2018 da Direttore La Guardia Costiera sequestra 2 esemplari di Pesce Spada. Elevate sanzioni per 8000 euro Nella tarda serata di ieri, 31 Agosto 2018, nei pressi del Porticciolo denominato “Giardinello” sito nel Comune di Petrosino (TP), i militari della Guardia Costiera di Marsala hanno sorpreso un peschereccio della flotta di Mazara del Vallo intento in uno sbarco irregolare di Pesce Spada. Nonostante l’operazione ormai stesse volgendo al termine e fosse impossibile trovare la parte restante del carico, i militari sono riusciti a sequestrare 2 esemplari. Al Comandante del peschereccio è stata inflitta una sanzione di 8000 Euro, ma seguiranno anche le previste decurtazioni dei punti dalla licenza di pesca e dal titolo del marittimo.

Una volta accertata la provenienza e il buono stato di conservazione da parte del medico-veterinario competente, il pescato è stato devoluto in beneficenza a favore di 2 Comunità alloggio per minori, una di Marsala ed una di Mazara del Vallo.

La Guardia Costiera è sempre attenta a tutto ciò che attiene la tracciabilità del pescato e la conservazione degli Stock ittici, a tutela del consumatore finale e della salvaguardia dell’ecosistema marino, ma si ricorda che solo con l’ausilio dei cittadini sarà possibile limitare tali fenomeni illegali. Se la pesca illecita non avrà più mercato, non avrà più senso la sua esistenza.

Marsala, 01 settembre 2018