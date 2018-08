Inserita in Politica il 29/08/2018 da Direttore Salvini-Orban. Orlando Il Re è nudo. Governo prefascista a guida Lega "Il re è nudo. L’incontro con Orban mostra il volto costituzionalmente eversivo del Governo Conte/Salvini del quale è conferma l’imbarazzante commento di Di Maio e di altri esponenti del Movimento 5 stelle, ormai ridotto a posizione subalterna rispetto alla conclamata guida leghista. Questa “rottura” della legalità costituzionale italiana assimila la attuale maggioranza di governo alla Francia e alla Germania dove però le forze para e prefasciste sono alla opposizione e alla Ungheria e Polonia dove queste forze sono al governo. Non credo occorra aggiungere altro per ricordare che sono le scelte di Casaleggio/Di Maio che fanno la differenza consentendo che il Governo Salvini abbia un abito 5 stelle. Il re è nudo."

Lo ha dichiarato Leoluca Orlando.