Dal 7 al 9 settembre a Petrosino la Scuola del Popolo Tre giorni di incontri e sessioni di formazione politica con ospiti italiani e internazionali



Petrosino, 28.08.2018 Si terrà dal 7 al 9 settembre a Petrosino la “Scuola del Popolo”, una tre giorni di formazione politica organizzata dall’associazione di promozione sociale “Senso Comune”, con il patrocino del Comune. In calendario incontri e sessioni plenarie con ospiti italiani e internazionali che relazioneranno su svariati temi: da come costruire una politica che risponda ai bisogni della gente comune a che tipo di visione economica e sociale c’è bisogno per rispondere a tempi di enormi diseguaglianze e di impoverimento generalizzato, passando per la comunicazione efficace e l’esperienza dei movimenti democratici in altri paesi.

“Senso Comune nasce nel novembre 2016, con il lancio del manifesto per un populismo democratico”, evidenzia Giuseppe Carlino, uno dei fondatori dell’associazione. Che aggiunge: “Abbiamo costituito una piattaforma politica e culturale presente in tutta Italia e gruppi di lavori sui principali temi che caratterizzano l’agenda del paese”.

La scuola ospiterà personalità italiane e internazionali e una serie di laboratori tecnici su comunicazione, discorso pubblico, amministrazione pubblica, video, teatro e organizzazione, nonché laboratori tematici su economia, lavoro, diritto, ambiente, educazione e molti altri temi. Previsti gli interventi, tra gli altri, di Pablo Bustinduy, deputato alle Cortes Generales (Spagna), Ugo Bernalicis, deputato all’Assemblée Nationale (Francia) e del giornalista ed ex deputato Corradino Mineo. I seminari e le sessioni plenarie con gli ospiti internazionali sono previsti per l’intera giornata di sabato 8 settembre e la mattina di domenica 9 settembre.