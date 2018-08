Inserita in Sport il 28/08/2018 da Direttore Pall.Trapani: Presentazione Clarke Domani presentazione di Rotnei Clarke



Si svolgerà nella giornata di domani, mercoledì 29 agosto p.v., con inizio alle ore 12:00, presso i locali del ristorante 210 Grammi sito in Via Giardini 14 (Trapani), la conferenza stampa di presentazione di Rotnei Clarke, arrivato ieri a Trapani. All’incontro interverranno anche il g.m Davide Lamma a coach Daniele Parente. Sono invitati a partecipare tutti i colleghi di carta stampata, televisione, radio e web, ma anche i tifosi e gli appassionati.

DICHIARAZIONI Marco Mollura (ala 2B Control Trapani): «I primi giorni di lavoro sono stati abbastanza intensi e principalmente ci sono serviti per conoscerci. Siamo una squadra nuova e con tanta voglia di fare: da trapanese mi sento orgoglioso di farne parte anche quest’anno. L’arrivo di Clarke sarà determinante per tutti noi e sono sicuro che ci darà una grossa mano».

PROGRAMMA Continuano gli allenamenti della 2B Control Trapani in vista della prima uscita stagionale fissata per sabato alle ore 18 quando, al PalaConad, i granata ospiteranno il Green Basket Palermo. Per oggi è prevista una doppia seduta di allenamento, mentre domani un unico allenamento pomeridiano.