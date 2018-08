Inserita in Sport il 28/08/2018 da Direttore Il Mazara annuncia il tesseramento dell’esperto attaccante ALESSANDRO MESSINA La società Mazara calcio per voce del presidente dott. Filippo Franzone comunica l’avvenuto tesseramento del forte attaccante palermitano ALESSANDRO MESSINA (classe 86). Trattasi di un attaccante di grande esperienza e di alto spessore tecnico. Nella sua carriera calcistica ha sempre segnato tanti goal. Cresciuto nelle giovanili palermitane del Ribolla, ha indossato le maglie di: Settecannoli, Primavera del Livorno (Serie B), Castel Sardo (Ecc), Castel San Pietro (Serie D), Vittoria (Serie D), Locri (Ecc), Bovalinese (Ecc), Bagheria (Ecc), Alcamo (Ecc), San Giovanni Gemini (Ecc), Sancataldese (Ecc), Kamarat (Prom), Nissa (Ecc), Mussomeli (Ecc), Parmonval (Ecc). Il giocatore da una settimana si è aggregato alla squadra agli ordini di mister Pietro Tarantino, domenica scorsa contro il Castellamare non ha giocato in Coppa Italia, in quanto doveva scontare un turno di squalifica della scorsa stagione. Sarà disponibile nel ritorno di coppa a Castellamare. Messina e arrivato a Mazara con molta voglia di aiutare la squadra a raggiungere traguardi importanti e regalare alla tifoseria emozioni, soddisfazioni e gol. Ha dichiarato: “Per venire a giocare a Mazara ho rifiutato altre società che mi offrivano un buon ingaggio. Mazara mi da stimoli e tanta motivazione! Non vedo l’ora di abbracciare la mia nuova tifoseria. Ringrazio il presidente Franzone e tutti i dirigenti che mi hanno voluto in maglia gialloblu, adesso pensiamo a dare il massimo dell’impegno e continuare a vincere. Forza Mazara!”