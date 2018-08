Inserita in Politica il 28/08/2018 da Direttore La politica contro i giovani ed il loro futuro Riflessione: L´opera contro i giovani è già quasi compiuta: li hanno privati della storia e della geografia, non sanno da dove vengono, chi sono e dove sono.

In più hanno creato una novlangue orwelliana piena di parole come razzismo, xenofobia, sessismo, machismo, fascismo di cui solo gli occidentali sarebbero impregnati, mentre tutti gli altri popoli ne sarebbero immuni ...

Risultato: i giovani non hanno nemmeno i mezzi linguistici e culturali per opporsi ad invasione e islamizzazione e non possono nemmeno immaginarsi di andare sui confini per opporvisi!

Albelice Salvatore