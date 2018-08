Inserita in Cronaca il 27/08/2018 da Direttore ALCAMO: ILLUMINAZIONE STRADE PROVINCIALI, IL SINDACO SOLLECITA L’EX PROVINCIA AD INTERVENIRE PRONTAMENTE “Nei mesi scorsi abbiamo concordato – afferma il Sindaco Domenico Surdi - con i funzionari dell’ex Provincia di Trapani di provvedere a riportare al regolare esercizio funzionale tutti i centri luminosi stradali della S.P. 47”.

“Ad oggi - continua il Sindaco - sebbene la nostra disponibilità a collaborare con mezzi e personale sia stata più volte ribadita, nessuna risposta concreta è giunta da parte dei funzionari del Libero Consorzio.

E’ inconcepibile che l’Ex Provincia non provveda almeno a questi minimali interventi, fondamentali per la pubblica incolumità. Auspico ancora un pronto intervento”.