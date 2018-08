Inserita in Cronaca il 24/08/2018 da Direttore PIAZZA VITTORIO, VIA AI LAVORI PER IL PARCHEGGIO CON TARIFFA SOCIALE Come noto, in seguito alla delibera di Giunta Municipale n° 22/2018, con la quale il Signor Sindaco Giacomo Tranchida ha stabilito l’attivazione di piazza Vittorio Emanuele ad area di sosta a pagamento con tariffa sociale (di 0,10 €/h), l’azienda ATM SpA Trapani è stata incaricata di gestire il servizio in aggiunta all’affidamento in essere delle aree di sosta a pagamento dislocate nel territorio comunale. Nelle more di rendere la suddetta piazza Vittorio Emanuele compatibile con quanto previsto dalla delibera di GM, ATM Spa Trapani a partire dal prossimo lunedì 27 agosto inizierà i lavori di adeguamento dell’area. Pertanto, per la corretta esecuzione dei lavori necessari, la piazza sarà parzialmente inibita alla sosta ed al transito delle autovetture, nel periodo 27–31 agosto. La chiusura parziale, nel periodo indicato, si rende necessaria per consentire i dovuti parametri di sicurezza al personale di ATM SpA Trapani, impegnato nei lavori di sistemazione ed adeguamento e, nel contempo, per non arrecare ulteriore disagi agli abituali fruitori dell’area di sosta di piazza Vittorio. Nello specifico: - Saranno installati n° 3 parcometri in prossimità dei punti di accesso e di uscita della piazza - Sarà installata l’opportuna segnaletica verticale (cartelli) atta a indicare gli orari e i costi della sosta - Saranno realizzati gli stalli blu e gialli per i portatori di handicap in tutta l’area - Nelle prossime settimane saranno anche installati dei corpi illuminanti a led per rendere ancora più sicura l’area-parcheggio nelle ore serali Si ritiene che il servizio di sosta a pagamento, con tariffa calmierata, possa avere inizio già dal primo di settembre. Oltre alla tariffa oraria sociale, di concerto con l’Amministrazione Comunale, è stato deciso di consentire il rilascio di abbonamenti specifici per l’area (che sarà denominata “area verde”) al costo mensile di € 5,00. Certo della collaborazione dell’utenza, scusandoci per il disagio arrecato nei prossimi giorni, colgo l’occasione per ringraziare il Comando di Polizia Municipale per il supporto e la collaborazione fornita.