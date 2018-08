Inserita in Cronaca il 23/08/2018 da Direttore Calendario di disinfestazione alle Isole Egadi L’Amministrazione Comunale delle Isole Egadi ha predisposto un nuovo servizio di disinfestazione e derattizzazione su tutto il territorio comunale che verrà attuato secondo questo calendario e orario: sull’isola di Favignana lunedì 27 agosto a partire dalle ore 23.55, sull’isola di Levanzo martedì 28 agosto sempre a partire dalle ore 23.55 e sull’isola di Marettimo, a seguire, mercoledì 29 agosto con inizio dalle ore 23.55. In tutte e tre le isole da quell’ora sarà effettuato l’intervento di disinfestazione del territorio e nelle fognature, con l’utilizzo di sostanze tali da non provocare alcun danno a persone o cose. Alla cittadinanza viene tuttavia raccomandata la solita attenzione e le dovute precauzioni: non lasciare panni ed indumenti stesi nei balconi, tenere chiuse le finestre e non lasciare fuori gli animali domestici. Gli interventi saranno eseguiti dalla Ditta Pulirama S.A.S.