Inserita in Tempo libero il 13/08/2018 da Direttore Mazara. Venerdì 17 Agosto i Tintinnabula in Concerto I TINTINNABULA Venerdì 17 Agosto alle 22,00 in Piazza della Repubblica



Si esibiranno Venerdì 17 Agosto dalle 22,00 nella centralissima Piazza della Repubblica la band mazarese I ‘Tintinnabula’, molto amati dal pubblico, nell´ambito degli eventi programmati dall´Amministrazione comunale di Mazara del Vallo.

I Tintinnabula annoverano un secondo posto al Sanremo Rock del 2007 e il Premio Discografia Tour Music Fest del 2013. Nel 2017 firmano con Areasonica Records per la pubblicazione del loro terzo album Mamacita: un lavoro impreziosito da collaborazioni prestigiose. Nel disco troviamo infatti una cover dello splendido pezzo “L’Immensità”, cantata e interpretata, anche all’interno del video ufficiale, insieme al grande Don Backy.

Mamacita viene lanciato nel giugno del 2017 insieme al primo singolo estratto “La Voce Del Padrone”, un pezzo dall’ironia sottile che racconta di realtà lavorative ai limiti dell’assurdo, con datori di lavoro, sempre pieni di grandi pretese ma con metodi di pagamento discutibili. Il brano è accompagnato da un videoclip divertente e colorito con un “padrone” d’eccezione: Francesco Benigno, la star di “Mery Per Sempre” e “Palermo Milano – Solo Andata”. Dopo il successo raggiunto con il primo singolo e con il lancio di Mamacita, la cui notizia è arrivata anche sul Giornale di Sicilia e su Metal In Italy, i Tintinnabula lanciano il loro secondo singolo "L´Immensità", interpretato insieme al mitico Don Backy. Di loro si interessa All Music Italia e la musica dei Tintinnabula approda in rotazione sulle migliori radio indipendenti di tutta la penisola e su Radio Italia Anni 60, dove vengono intervistati all´interno del format di Maurizio Martinelli. Nel gennaio del 2018 la band siciliana presenta al pubblico e alla critica un terzo singolo esplosivo: Money, brano caratterizzato da un affascinante mix di sonorità fortemente metal e melodie tipicamente popolari, un connubio audace - impreziosito dalla potenza della voce del frontman Nino Leone - per una canzone che risuona inevitabilmente nella testa già ad un primo ascolto.(tratto da www.rockit.it).

La band è composta da: Nino Leone (cantante); Gaetano Denaro (batteria); Giuseppe Calandrino (chitarra); Giuseppe Giacalone (basso); Gianni Giacalone (tastiera).

Mazara del Vallo, 13 Agosto 2018