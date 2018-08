Inserita in Tempo libero il 11/08/2018 da Direttore Grande successo di pubblico a BORGATA COSTIERA Si è da poco conclusa " La Festa del Pane e della Pasta" a Borgata Costiera, uno degli eventi più attesi del palinsesto estivo di Mazara del Vallo. La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, è riuscita a portare tra i vicoli di Costiera più di 40.000 visitatori provenienti da tutta la Sicilia e non solo, confermando il primato di attrazione turistica dell´estate mazarese. Merito del successo va alla natura stessa della "Festa del Pane e della Pasta" che da sagra enogastronomica si è trasformata negli anni in un contenitore culturale e artistico di alto livello, portando in Piazza del Popolo personalità di rilievo quali Catena Fiorello e Francesco Sabatini, premiati per l´occasione con il Sulana d´Oro, e artisti amati dal pubblico come Toti e Totino ed Ernesto Maria Ponte. L´ideatore e organizzatore dell´evento, il consigliere Francesco Foggia ha così dichiarato: "La Festa del Pane e della Pasta è divenuto ormai uno degli eventi più amati e richiesti da parte della cittadinanza e degli operatori turistici e questo ci ha permesso di accrescere di anno in anno il livello qualitativo dell´organizzazione e di variegare l´offerta al pubblico: dalla mostra mercato dei prodotti tipici dell´enogastronomia locale alle installazioni artistiche, una su tutti, la monumentale opera La Dimensione del Tempo dell´architetto Gerry Bianco, dall´esibizioni canore e musicali all´apertura del museo di Costiera, la Festa del Pane e della Pasta riesce ad intercettare l´interesse di un vastissimo pubblico e lo si vede dai numeri spaventosi che siamo riusciti a registrare. Questo grande successo non sarebbe stato possibile senza l´appoggio dell´amministrazione comunale e dell´Ars, e dell´enturage che mi sotiene. Un grazie, infatti, va all´architetto Liliana Ingenito che, dalla prima edizione nel suo ruolo di responsabile del coordinamento e logistica, riesce ad assicurare la riuscita dell´evento. Al professore Danilo di Maria e alla professoressa Rossana Morello va il merito di aver fatto riemergere la storia di Borgata Costiera narrata sapientamente attraverso immagini e parole dei docufilm a firma del regista Salvino Martinciglio e il fatto di aver creato un premio ad hoc, il Sulana d´Oro. A garanzia della riuscita della manifestazione vi è il grande lavoro svolto dall´ Unac di Mazara e dalla grandissima partecipazione delle aziende del territorio che, anno dopo anno, crescono sempre di più in termini di adesioni e partecipazione. Come non dimenticare poi l´impegno delle parrocchie di San Giuseppe, Santa Maria di Gesù e di San Francesco per la creazione dei pani devozionali esposti al museo. Insomma, il segreto della Festa del Pane e della Pasta consiste proprio nella pluralità delle persone coinvolte a cui va tutta la mia riconescenza". Foggia ha poi aggiunto: "Si sono spenti da poco le luci sul palco ma non si spegneranno quelle su Borgata Costiera perchè la missione della Festa del Pane e della Pasta non è solo quella di animare la borgata per tre giorni bensì quella di riportare la periferia al centro dell´attenzione tutto l´anno, ed per questo che siamo già al lavoro per dare continuità a questo e ad altri progetti". A presentare gli artisti sul palco di Borgata Costiera, sono state le bellissime e bravissime Alessia Bellomo e Alessandra Alamia.