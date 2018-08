Inserita in Cronaca il 10/08/2018 da Direttore Mazara del Vallo - NOTTE DI FERRAGOSTO Musica fino all’alba

Il Sindaco della Città, on Nicola Cristaldi, con propria ordinanza la n. 79 dell’8 Agosto 2018 ha derogato, esclusivamente per la ‘Notte di Ferragosto’, alla precedente ordinanza n. 82 del 26 Giugno 2017 per la diffusione musicale. Per la notte tra il 14 ed il 15 agosto sarà infatti possibile in via straordinaria diffondere musica nei pubblici esercizi della Città fino alle ore 06,00, sia all’interno che all’esterno dei locali, fermo restando il vincolo del rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalla normativa vigente in materia.

Mazara del Vallo 10 Agosto 2018