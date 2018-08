Inserita in Salute il 10/08/2018 da Direttore Amato (Confintesa Sanità): Solidarietà alla dottoressa molestata a San Cipirello “Tutta Confintesa Sanità vuole esternare la propria solidarietà alla dottoressa molestata presso la Guardia Medica del Comune di San Cipirello. Una vicenda conclusasi per il meglio ma che poteva finire molto peggio” dichiara così il Segretario Generale di Confintesa Sanità Palermo e Sicilia, Domenico Amato, riguardo la vicenda dell’aggressione alla dottoressa da parte di un finto paziente.

“Siamo fiduciosi che le Forze dell’Ordine consegneranno in breve tempo l’aggressore alla giustizia. Atto vile da condannare sempre e comunque” conclude Domenico Amato.

Palermo lì, 10/08/2018