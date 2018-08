Inserita in Economia il 10/08/2018 da Direttore

Regione, in arrivo 7 milioni per i comuni siciliani

Armao: “Sono il frutto dei criteri innovativi della Finanziaria”

Grasso: “Fondi anche ai Borghi dei borghi”





Palermo – Un’altra boccata d’ossigeno per i Comuni siciliani. Sono stati assegnati 5 milioni di euro per il rimborso delle spese sostenute per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori. In arrivo, poi, 2 milioni per i Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento di Bandiera blu, Bandiera verde, Borgo dei borghi e Borgo più bello d´Italia. A prevederlo sono due decreti firmati dagli assessori regionali alle Autonomie locali, Bernadette Grasso e per l’Economia, Gaetano Armao.

In particolare, ai comuni che hanno conseguito nel 2017 il riconoscimento internazionale Bandiera blu da parte della Fondazione per l’educazione ambientale sono destinati 700 mila euro. I comuni, invece, che hanno ottenuto il riconoscimento Bandiera verde da parte dei pediatri italiani avranno 300 mila euro. Ai comuni che rientrano nei Borghi più belli d’Italia sono destinati 700 mila euro da ripartirsi in proporzione alla densità dermografica.

Infine i comuni che si sono aggiudicati nell’ultimo quinquennio il titolo di Borgo dei borghi (Gangi, Montalbano Elicona e Sambuca di Sicilia) avranno 100 mila euro ciascuno, per un totale di 300 mila euro.

Soddisfatto il vicepresidente della Regione: “Continua l’opera del governo a sostegno degli enti locali – spiega Armao – Lo stanziamento di questi fondi è un’ulteriore conferma dell’efficacia dei criteri innovativi introdotti nella Finanziaria approvata ad aprile”.

La scorsa settimana la Regione aveva erogato 40 milioni, di cui 16,2 milioni di euro per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti a titolo di integrazione dei trasferimenti regionali per l’anno 2017 e altri 23 milioni a valere sul fondo investimenti.

“Questi interventi si aggiungono al complesso ventaglio di azioni di sostegno delle autonomie locali in diversi settori di importanza prioritaria – dice l’assessore Grasso - Pur nella piena consapevolezza della grave crisi finanziaria ed economica degli enti locali siciliani, siamo soddisfatti per l’assegnazione di queste somme che permetteranno di liberare risorse da destinare ad una sempre maggiore offerta di servizi alle comunità di riferimento”.

L’assessore alle Autonomie locali sottolinea che “dopo una breve sospensione si è tornati a rimborsare la spesa sostenuta dai comuni per il trasporto degli alunni delle scuole superiori. Del tutto nuova – conclude Grasso - è invece l´assegnazione dei fondi ai comuni Bandiera blu, Bandiera verde, Borgo dei borghi e Borgo più bello d´Italia destinati all´attivazione e al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione turistica dei territori”.





10 Agosto 2018