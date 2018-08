Inserita in Sport il 06/08/2018 da Direttore SSD Marsala Calcio: Ottimi spunti dall´allenamento congiunto con l´Equipe Sicilia Si è disputato, in un pomeriggio incerto fra fulmini, vento, pioggia e un´afa asfissiante, l´allenamento congiunto con l´Equipe Sicilia, squadra operante a Palermo che ha in sé tantissimi calciatori siciliani svincolati in cerca di sistemazione fra la Serie D e l´Eccellenza. Per lo staff tecnico capeggiato da mister Ignazio Chianetta è stata la seconda occasione stagionale per vedere “all´opera” il proprio gruppo, e per la nutrita truppa azzurra è stata la “sgambatura” ideale per mettere minutaggio nelle gambe e mettersi in mostra davanti al proprio tecnico. La partitella, disputata su tre tempi da 30´, si è conclusa con il punteggio di 4-0 per i lilibetani, col Marsala che ha sbloccato al 18´ con Manfrè di testa su perfetto assist di Barraco, ha raddoppiato al 48´ con un tiro-cross al veleno di Parisi e ha chiuso i conti al 71´ e al 78´ con una doppietta dell´attaccante classe ´99 Blandina. Il prossimo allenamento congiunto per gli azzurri è fissato per lunedì 13 agosto 2018, prima del “rompete le righe”che consentirà alla troupe di festeggiare liberamente la sue-giorni di Ferragosto, con il Marsala Calcio che sarà ospitato a Castellammare Del Golfo (Tp) dal Castellammare ´94, compagine che affronterà a breve il campionato di Eccellenza Sicilia 2018/2019. In ultimo, la Società sta valutando l´ipotesi di organizzare un allenamento congiunto venerdì 10 agosto 2018, qualora uno dei team di Eccellenza della Sicilia Occidentale fosse disponibile.

Marsala, 07/08/2018