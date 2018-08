Inserita in Cultura il 02/08/2018 da Direttore Medaglia Fields a un matematico italiano beneficiario di sovvenzioni UE "Nobel per la matematica"



Alessio Figalli, professore ordinario al Politecnico di Zurigo e beneficiario delle sovvenzioni del Consiglio europeo della ricerca (CER), ha ricevuto ieri una delle quattro medaglie Fields 2018 assegnate a giovani matematici d´eccezione.

La medaglia Fields lo ha premiato per i suoi studi sulle equazioni alle derivate parziali e sul calcolo delle variazioni.

Fra i diversi problemi approfonditi da Figalli figura anche la teoria sul trasporto ottimale – uno studio sull´allocazione ideale delle risorse nei problemi quotidiani di trasporto che interessa i matematici sin dai tempi di Napoleone.

Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l´innovazione, ha così espresso le sue congratulazioni: "È la riprova che il CER, che sostiene l´eccellenza scientifica con i finanziamenti competitivi di Orizzonte 2020, è un magnete del talento scientifico."

Figalli ha ricevuto una sovvenzione di consolidamento CER a inizi 2017. Il comunicato stampa del CER è consultabile qui , mentre qui è disponibile un´intervista con il vincitore.