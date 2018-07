Inserita in Cronaca il 27/07/2018 da Direttore Arteria autostradale Cassibile-Rosolini, Cannata (FI): Stiamo seguendo assiduamente gli interventi necessari per la conclusione dei lavori Palermo, 27/07/2018: “Stamattina con la costante e sensibile presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Marco Falcone, ho fatto un sopralluogo sul tratto autostradale Cassibile-Rosolini, dove sono in corso i lavori di scerbatura atti a garantire la sicurezza stradale e a evitare il pericolo incendi, lavori di manutenzione del verde che non venivano effettuati da anni”. Così, in una nota, la deputata all’Ars Rossana Cannata.

“Abbiamo, inoltre, visionato il cantiere relativo alla bretella di collegamento tra lo svincolo autostradale di Noto e la Strada Provinciale 19 per Pachino - aggiunge la parlamentare - per verificare lo stadio di ultimazione dei lavori, atteso che le interferenze riscontrate sono oramai nella fase terminale di risoluzione”.

“Stiamo seguendo insistentemente e assiduamente gli interventi necessari per la conclusione dei lavori - conclude la Vice Presidente dell’Antimafia all’Ars - cosicché finalmente tutti i cittadini che si spostano tra Noto, Pachino , Rosolini e più in generale in tutta la zona Sud Orientale della Provincia, possano usufruire di questa importantissima arteria”.