Cantiere aperto per l´impianto d´illuminazione sulla Ulmi-Filci

26/07/2018
Cantiere aperto per lŽimpianto dŽilluminazione sulla Ulmi-Filci Venuti: "Promessa manenuta con gli abitanti"



SALEMI - Aumenta lŽilluminazione pubblica a Salemi. Sono in corso, infatti, i lavori per la realizzazione di un impianto di illuminazione lungo la strada che collega le contrade di Ulmi e Filci. LŽintervento è stato predisposto dallŽamministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Venuti, che nel dicembre 2017 destinò allŽopera 170mila euro attraverso le variazioni di bilancio varate dalla giunta e in seguito avallate dal Consiglio. Si tratta di somme figlie delle economie ottenute dal Comune nelle precedenti gare dŽappalto e ŽliberateŽ dallŽAmministrazione a favore di diversi interventi sul territorio. La procedura di gara per la strada Ulmi-Filci si è conclusa con lŽassegnazione dei lavori allŽimpresa ŽCorso SrlŽ di Partinico: lŽimporto complessivo è di 96.716 euro e la conclusione del cantiere è prevista per fine settembre.

"Promessa mantenuta - è il commento di Venuti -. Non abbiamo mai avuto dubbi sulla necessità di realizzare un impianto che ci era stato richiesto a gran voce da numerosi residenti della zona. Avevamo garantito ai cittadini di queste contrade un intervento - prosegue il sindaco di Salemi - e siamo felici di aver rispettato lŽimpegno preso con loro e, in generale, con i tanti salemitani che ogni giorno percorrono questa strada". Soddisfatto anche il vicesindaco Calogero Angelo, che detiene la delega ai Lavori pubblici: "Dopo tanti anni cittadini di Ulmi e Filci hanno ottenuto una risposta concreta. Abbiamo rispettato gli impegni presi - conclude - e adesso intendiamo continuare con gli interventi nelle altre zone in cui lŽilluminazione pubblica è insufficiente".