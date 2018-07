Inserita in Sport il 26/07/2018 da Direttore La Società Canottieri Marsala si presenta al Campionato Nazionale Optimist con ben cinque velisti Coppa Sicilia Optimist: trionfano alla prima tappa Alberto Incarbona e Giulio Genna



Un risultato grandioso per la squadra di vela della Società Canottieri Marsala. Ben cinque dei suoi atleti si sono qualificati al Campionato Nazionale Optimist, che si svolgerà a fine Agosto a Viareggio. Si tratta di Marco Genna e Alberto Incarbona per la categoria Juniores; Michele Adorni, Giulio Genna e Yusei Castroni per la categoria Cadetti. I giovanissimi atleti, dopo aver superato con successo le due selezioni zonali che si sono svolte nei mesi scorsi, adesso concorrono al titolo di campione italiano Optimist.

“Sono molto soddisfatto di questi risultati – ha dichiarato il presidente della Canottieri, Tommaso Angileri – che arrivano dopo tanto lavoro insieme al neo allenatore Enrico Tortorici, che ancora una volta conferma le sue qualità di preparatore tecnico. La nostra convinzione è che l’avviamento allo sport attraverso la scuola vela sia un ottimo trampolino di lancio per la formazione di moltissimi giovani che in questo modo hanno la possibilità di avvicinarsi a questo splendido sport e diventare magari i futuri atleti di punta della vela marsalese. Un plauso a loro per l’impegno dimostrato e l’augurio di una carriera piena di successi sportivi”.

Intanto, lo scorso weekend si è conclusa al Club Nautico di Gela la prima tappa di Coppa Sicilia, riservata alla categoria Optimist. Dominano ancora una volta gli atleti della Società Canottieri Marsala, che spiazzano tutti e si aggiudicano il podio. In particolare Alberto Incarbona vince tra gli Juniores, mentre Giulio Genna chiude primo tra i Cadetti. E’ stato un fine settimana impegnativo per i giovani timonieri della squadra, che hanno dovuto fare i conti con condizioni meteo non sempre favorevoli, che hanno consentito lo svolgimento di quattro prove su sei previste.