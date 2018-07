Inserita in Sport il 26/07/2018 da Direttore Grande spettacolo a Marsala per il Torneo Open Maschile di Tennis organizzato dalla Società Canottieri Marsala In campo i migliori tennisti della Sicilia, che si aggiudicheranno un montepremi totale di 6mila euro. Domenica 29 luglio la finale.



Anche quest´anno la Società Canottieri Marsala ospita il Torneo Nazionale Open Maschile di tennis, giunto alla seconda edizione. Dal 15 al 29 luglio i partecipanti si sfideranno in match ad eliminazione diretta per contendersi il montepremi complessivo di 6mila euro.

Il torneo, organizzato con il patrocinio del CONI, della FIT (Federazione Italiana Tennis) e con il sostegno di sponsor privati, si sta svolgendo in modo ottimale con condizioni di gioco perfette. Quest’anno è stato raggiunto un record di iscritti: ben 69 partecipanti in totale, di cui 26 giocatori di seconda categoria, con grande orgoglio da parte del presidente della Canottieri Tommaso Angileri e del vice presidente Francesco Pulizzi, a cui si deve il merito di un’ottima organizzazione, grazie anche alla collaborazione in campo dei giudici arbitri Massimiliano Ditta e Antonio Palumbo.

Oggi si sono svolti parte degli ottavi di finale e si sono conclusi i sedicesimi di finale, mentre domani si svolgeranno i quarti di finale, che vedranno gli incontri delle teste di serie Alessio Di Mauro, Gianluca Naso, Omar Giacalone e Antonio Campo. Sabato si svolgerà la semifinale e domenica 29 luglio si terrà la tanto attesa finale che decreterà il vincitore assoluto, a cui sarà presente anche Nicolò Schilirò, uno tra gli artefici della storica promozione in A2 del Tennis Filari.

Oggi, inoltre, si stanno sfidando negli ottavi di finale i migliori tennisti più giovani della Sicilia, fra cui i fratelli Giorgio e Fausto Tabacco, entrati quest´anno nella Top 10 d´Europa Under 15 e 16; Gabriele Bombara e Gabriele Piraino. Partecipano al torneo anche gli Under marsalesi: Giorgio Parisi, Luca Missuto, Bruno Vinci, Giuseppe Pulizzi ed Emanuele Agate.