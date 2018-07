Inserita in Salute il 18/07/2018 da Direttore Amato (Confintesa Sanità): La Giunta Regionale pronta al rilancio dell’Ospedale Giglio di Cefalù. “Un incontro molto positivo oggi in VI Commissione Sanità dell’ARS in cui abbiamo registrato un notevole interesse verso le proposte che abbiamo avanzato in merito al futuro dell’Ospedale Giglio di Cefalù e di tutti i dipendenti della Fondazione. Abbiamo innanzitutto chiesto delucidazioni sia sulle modifiche alla governance sia su alcune situazioni pregresse che ci preme chiarire quanto prima e che, a nostro modo di vedere, può essere un fattore importante per l’appetibilità della Fondazione di un eventuale partner privato” dichiara così il Segretario Generale di Confintesa Sanità Palermo e Sicilia, Domenico Amato, in audizione richiesta dalle OO.SS. Confintesa, UIL e CGIL presso la VI Commissione Servizi Sociali e Sanitari dell’Assemblea Regionale Siciliana, insieme al Segretario Organizzativo Aziendale Confintesa presso la Fondazione Giglio, Gabriele Dolce, ed il Vice-Segretario Aziendale, Alessandro Amoroso, che proseguono: “Le nostre proposte sono chiare, il rilancio della Fondazione per la stabilità dell’assetto in seno al piano regionale della sanità siciliana” concludono Dolce ed Amoroso.