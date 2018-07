Inserita in Cronaca il 18/07/2018 da Direttore

Marsala - POSIZIONATE IN CITTA’ DIECI RASTRELLIERE PER BICICLETTE

Il Sindaco Di Girolamo: “Presto ne collocheremo altre.

Città sempre più funzionale e più ecologica.”





Gli appassionati della bicicletta e più in generale quanti utilizzano il velocipede per muoversi da ieri hanno più facilità e sicurezza nel posteggiare i loro mezzi in infrastrutture adeguate. In città, infatti, per volere dell’Amministrazione Di Girolamo sono state posizionate ben 10 rastrelliere porta biciclette a forma di spirale in struttura metallica ancorate con basi di cemento a forma di panettone.

“Abbiamo voluto porre in alcune piazze e nei luoghi dove il traffico delle bici è più consistente delle moderne rastrelliere per consentire, a quanti sono soliti utilizzare questo mezzo per gli spostamenti, di parcheggiare in maniera facile e sicura – sottolinea il Sindaco Di Girolamo. Da parte nostra con il posizionamento delle rastrelliere desideriamo anche incentivare gli abitanti della nostra città ad utilizzare di più la bicicletta e meno l’auto con un triplice beneficio: muoversi, che fa bene alla salute; decongestionare il traffico e ridurre l’inquinamento ambientale. Contiamo presto di collocarne altre in altre zone del territorio comunale”.

Le rastrelliere sono state posizionate in piazza Mameli, piazza Carmine, al Monumento ai Mille, in piazza Matteotti, in piazza Piemonte e Lombardo nei pressi delle biglietterie di aliscafo e motonavi, in piazza Marconi; nonché al Cimitero (ingresso principale), in via Roma incrocio con Largo Zerilli e in piazza della Vittoria e nella piazzetta Filippo Maggio Milazzo (di fronte l’Oviesse).