Inserita in Economia il 03/07/2018 da Direttore Prime trenta candeline di vita per la Onorato srl La “Onorato srl” spegne le sue prime trenta candeline di vita. Un’azienda che guarda lontano anche attraverso progetti in 2D e 3D



Trenta anni di vita e non accorgersene. Trenta le candeline spente sulla torta di una realtà che ha fatto della passione per il proprio lavoro un cavallo di battaglia. Tre sono i primi decenni di un’azienda dalla capacità di guardare avanti.

È quello che fa da sempre la “Onorato srl”, azienda leader in Sicilia nella realizzazione di locali commerciali, che oggi festeggia i primi trenta anni di vita insieme a un team di persone che crede nel lavoro che fa. Con uno spirito improntato alla crescita,

Gentilezza, cortesia, professionalità e passione, ma soprattutto gusto e originalità sono alla base delle scelte del team che prende in carico il progetto, dando modo a chiunque di realizzare o rinnovare la propria attività, specialmente nel campo della ristorazione, settore su cui in Sicilia si puntano gran parte degli investimenti, offrendo al contempo sopralluoghi, progetti preventivi, consulenza finanziaria, autorizzazioni e tutto ciò che serve per diventare e fare al meglio gli imprenditori.

Migliaia sono, infatti, le attività che hanno spiccato il volo grazie all’intraprendenza e alla professionalità del suo fondatore, il dottore Giuseppe Onorato, e della sua famiglia, il geometra Gabriele Onorato e il perito Fabio Onorato. A questi ultimi spetta il compito di effettuare il primo sopralluogo per capire le esigenze del cliente. È, però, sempre un lavoro di squadra portare a compimento il progetto. Non a caso il centro di assistenza è sempre attivo e a disposizione di chi affida loro il proprio futuro.

Quello della “Onorato srl” è veramente un grande percorso di crescita e di relazioni di successo, che l’ha vista impegnata in progetti anche al nord Italia e in diversi paesi europei come la Spagna, la Francia, l’Inghilterra e l’Africa, proponendo e realizzando anche progetti in 2D e in 3D che danno la possibilità di vedere il proprio sogno realizzato attraverso una proiezione futura. Un’ulteriore dimostrazione della voglia di stare al passo con i tempi e tenersi costantemente aggiornati.

La “Onorato srl” si trova in via Villagrazie 108/A, a Palermo. In quest’unica sede riceve la clientela con la quale avvia un processo prima di tutto creativo che ogni volta lascia tutti soddisfatti e desiderosi di fare e osare sempre di più. Certi di essersi messi nelle mani giuste.

Palermo, 3 Luglio 2018