Inserita in Tempo libero il 29/06/2018 da Direttore Domenica 1 luglio l’appuntamento gratuito - Pedalata green fra le bellezze di Favignana Una pedalata gratuita per esplorare alcune delle bellezze di Favignana al tramonto, nel segno della mobilità sostenibile e delle buone pratiche per il risparmio energetico.

Sono gli ingredienti dell’appuntamento organizzato dal Comune di Favignana, nell’ambito del progetto di sostenibilità ambientale ´Sole e Stelle delle Egadi´, in collaborazione con Fiab Trapani, e inserito all’interno della kermesse di promozione turistica Pescebello in programma sulla maggiore delle Egadi già dal 29 giugno e fino al 1 luglio.

L’appuntamento, gratuito e aperto a tutti, è per domenica 1 luglio alle ore 18, presso l’ex Stabilimento Florio. Da lì la carovana si sposterà per un giro al tramonto lungo uno dei tanti itinerari cicloturistici presenti sull’isola. Si tratterà di una pedalata tra storia e tradizioni favignanesi, con una guida che illustrerà alcune delle tappe che riguardano la Battaglia delle Egadi, le cave e le tonnare. Il tutto in collaborazione con la Fiab sede provinciale di Trapani.

Di recente, Favignana ha ricevuto il massimo premio fra i Comuni ciclabili istituiti dalla Federazione italiana amici della bicicletta e in più, con il progetto Sole e Stelle supportato dal Ministero per l’Ambiente, cittadini e noleggiatori hanno potuto usufruire di incentivi per l’acquisto di mezzi elettrici o a pedalata assistita.

“La nostra idea - afferma il sindaco Giuseppe Pagoto - è quella di creare presupposti concreti affinché l’arcipelago delle Egadi possa davvero essere un punto di riferimento per la sostenibilità ambientale. Dall’illuminazione a led alle biciclette, passando per i mezzi elettrici su cui abbiamo investito gli impianti fotovoltaici, la strada è già tracciata”.

All’iniziativa di domenica, in rappresentanza della Polizia Municipale di Favignana, saranno presenti anche due vigilesse in bici elettriche.