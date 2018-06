Inserita in Sport il 29/06/2018 da Direttore MAZARA CALCIO: Il difensore Emanuel Baiata rimane in maglia canarina La società Mazara calcio comunica di avere raggiunto l’accordo con il difensore EMANUEL BAIATA , classe 97. Il giocatore nativo di Offenbach, risiede a Trapani e alto 1,87 ha militato anche in squadre di serie D. Il suo ruolo è al centro della difesa ma può coprire il ruolo di terzino. E’cresciuto nel settore giovanile del Trapani quando i granata militavano in serie B, successivamente ha indossato le maglie dello Scordia (serie D), Sancataldese (serie D), Civitanovese (serie D), Isola Capo Rizzuto (serie D), lo scorso campionato, dal mese dicembrino ha indossato la maglia del Mazara (Ecc.) realizzando due reti. Per Baiata trattasi di una riconferma con la maglia canarina.