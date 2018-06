Inserita in Politica il 27/06/2018 da Direttore Sicilia. Lupo: fusione Ircac-Crias? Non è riforma, è solo uno spot “Il governo ha parlato per mesi della riforma dell’Esa ma nel ddl collegato non c’è, neppure fra gli emendamenti. Evidentemente si è deciso di avviare un disegno di legge autonomo, d’altronde si tratta di un tema delicato e complesso che riguarda un ente che può svolgere un ruolo significativo. Non si capisce però il motivo per il quale il governo ha usato due pesi e due misure: infatti il tema della riforma degli enti per il credito, altrettanto importante rispetto a quello dell’Esa, è stato inserito in un articolo del ddl ‘collegato’ prevedendo la fusione di ‘Ircac e Crias’. Si tratta di una norma incompleta, non si specifica la governance, si crea un nuovo ente che rischia di diventare un altro carrozzone”. Lo ha detto il capogruppo del PD Giuseppe Lupo, intervenendo a proposito del primo articolo del ddl collegato su Ircac e Crias, che è stato approvato dall’aula.

“Avere approvato questo articolo è stato un errore - ha aggiunto Lupo subito dopo il voto - questa non è una riforma, è solo uno spot”.