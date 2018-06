Inserita in Politica il 27/06/2018 da Direttore Sicilia. De Domenico: fusione Ircac e Crias è solo propaganda priva di contenuti “Le riforme hanno bisogno di contenuti, ai quali si può arrivare solo attraverso un confronto vero e nelle sedi opportune, la fusione di Ircac e Crias ridotta ad un articolo di legge è solo un salto nel buio che non tutela in alcune modo gli interessi dei due istituti ed ancor meno quelli dei siciliani”. Lo ha detto il parlamentare regionale Pd Franco De Domenico intervenendo in aula a proposito della proposta di accorpamento di Ircac e Crias inserito nel testo ‘collegato’ ed approvata dal parlamento.

“Nessun era pregiudizialmente contrario alla fusione di due enti ‘fantasma’ - ha aggiunto - ma avremmo dovuto costruire un percorso che attraverso un testo di legge specifico riorganizzasse in maniera dettagliata governance, risorse e piano strategico, creando un ente forte finalmente in grado di dare risposte alle esigenze vere di credito di tutte le imprese. In assenza di un percorso condiviso, oggi non abbiamo fatto l’interesse delle imprese siciliane, ma di chi rappresenta solo una parte dei siciliani”.