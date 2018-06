Inserita in Economia il 27/06/2018 da Direttore Trasportounito, Autotrasporto italiano. Verso la mobilitazione per sopravvivere Autotrasporto verso la mobilitazione generale. A affermarlo al termine di un tour di assemblee territoriali e di incontri con le imprese, è Maurizio Longo, segretario generale di Trasportounito. In un quadro di totale disinteresse soprattutto istituzionale-politico rispetto alla crisi di un settore che è, è il caso di ricordarlo, l’asse portante del sistema logistico e quindi anche produttivo italiano. "L’impennata dei costi di gestione ha portato – afferma Longo – al color bianco i problemi irrisolti, le contraddizioni e l’illegalità del comparto che ormai viaggia a tutta velocità verso un totale collasso finanziario e operativo. Alla crescita costante e sempre più arrembante nel costo del gasolio e negli altri oneri di gestione, fa riscontro la compressione delle tariffe delle prestazioni, strette fra la concorrenza sleale di operatori esteri o estero vestiti, dai lunghissimi tempi di pagamento e dagli ormai insopportabili tempi di attesa al carico ed allo scarico nei nodi del sistema logistico nazionale, in primis i porti.."

"L’autotrasporto sino ad oggi – conclude Longo – si è lamentato chiedendo soluzioni a temi di sopravvivenza che devono trovare urgenti ed immediate soluzioni principalmente sul versante normativo e disciplinare. Oggi lo esige al punto da rendere ormai pressoché inevitabile una mobilitazione globale della categoria su tutto il territorio nazionale.”