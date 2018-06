Inserita in Economia il 27/06/2018 da Direttore ATM TRAPANI su strisce blu e bilancio d´esercizio NO APPLAUSI MA NEMMENO CRITICHE, PER FAVORE

Nelle ultime due settimane, il personale di ATM Spa Trapani è stato ed è ancora impegnato nel rifacimento degli stalli blu in città. In parallelo, dietro specifica richiesta del sig. Sindaco Giacomo Tranchida, è stato anche "regalato" alla città il rifacimento degli attraversamenti pedonali di Via Ammiraglio Staiti e degli stalli bianchi per i motocicli in attesa, e nella speranza, che il Comune affidi ad ATM SpA Trapani pure questo servizio. “Vi chiederete perché solo adesso stiamo "dando il blu" alla città? – dichiara l’ingegnere Massimo La Rocca, amministratore unico di ATM SpA Trapani - La risposta è semplice: abbiamo acquistato da poco una macchina professionale che permette al nostro personale di lavorare con alti standard di qualità e in tempi celeri. Abbiamo imparato, nelle scorse settimane, a usare la macchina e, dopo aver fatto prove in autoparco e al parcheggio Egadi, adesso siamo "su strada". L’iniziativa dell’azienda partecipata dal Comune di Trapani ha riscosso plausi ma anche critiche da parte di alcuni utenti che, su Facebook e in generale sui social network, si sono lamentati per alcuni accorgimenti adottati in merito ai lavori eseguiti. “Ci scusiamo se troverete birilli che impediscono l´accesso al posto auto o birilli che riducono la carreggiata ma stiamo lavorando per voi – continua l’ingegnere La Rocca - per ridare dignità alla nostra Trapani. Avere stalli blu e strisce pedonali ben visibili è sintomo di una città che vuole cambiare e migliorarsi, diciamolo pure una città più civile. Anche ATM Spa Trapani vuole essere parte attiva di questo processo di rinascita”. “Per questo – conclude amaramente l’amministratore unico di ATM SpA Trapani - non vi chiediamo applausi o complimenti ma solo comprensione per il nostro lavoro ma soprattutto, e ve lo chiediamo per favore, non criticate (gratuitamente) il nostro operato”. Si precisa, inoltre, che i lavori in questione (unitamente ad altri che verranno avviati nei prossimi giorni) sono stati resi possibili anche grazie all’approvazione del bilancio d’esercizio 2017 avvenuto in data 19 giugno 2018. L’approvazione è avvenuta presso la sede legale di ATM Spa Trapani dove si è riunita l´assemblea dei soci. In rappresentanza del socio unico Comune di Trapani era presente il sig. Sindaco Giacomo Tranchida che ha proceduto ad approvare il bilancio, come proposto dall´Amministratore Unico, con un utile netto di 268.846,00 €, di cui 255.504,00 €, da destinare a futuri investimenti.

F.to: Ingegnere Massimo La Rocca Amministratore unico ATM SpA Trapani