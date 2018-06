Inserita in Economia il 27/06/2018 da Direttore ALCAMO: FORMAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI PER L’INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI Si stanno svolgendo presso il Centro Congressi Marconi di Alcamo delle giornate di formazione dei dipendenti comunali, in particolare dell’ufficio Urbanistica.

La formazione che sta facendo, oggi e domani, la Maggioli, la ditta che si è aggiudicata l’appalto dell’informatizzazione dei servizi comunali, avrà lo scopo finale di permettere agli utenti, cittadini, imprese, professionisti ecc di poter “dialogare” con il Comune, per le pratiche amministrative, da casa.

I procedimenti piuttosto che essere cartacei saranno gestiti attraverso la piattaforma digitale, dando maggiore celerità e tracciabilità alle pratiche edilizie e non solo.