Mezzogiorno: domani conferenza del prof. Pietro Busetta al Teatro Massimo di Palermo

Palermo, 26 giugno 2018 – Si terrà domani 27 giugno alle ore 16.45, presso la Sala Onu del Teatro Massimo di Palermo, la conferenza del prof. Pietro Busetta sul tema "Un visionario per un progetto di sviluppo del Mezzogiorno. Tra luoghi comuni e false informazioni", nel corso della quale verrà presentato l'ultimo suo libro "Il Coccodrillo si è affogato", edito da Rubbettino. L'iniziativa è organizzata dall'Accademia nazionale di Scienze, Lettere ed Arti di Palermo.

Il docente di economia, oggi presidente del Consorzio Universitario di Agrigento, componente del Board di Manifesta 12 e consigliere di amministrazione della SVIMEZ, disquisirà sulle sorti del Mezzogiorno. Per Busetta, infatti, “il Paese è a un bivio: abbandonare il Mezzogiorno al suo sottosviluppo ed allo spopolamento, perdendo inevitabilmente dimensione demografica e peso internazionale, oppure mettere il Sud al centro delle politiche di sviluppo, non con l’assistenzialismo ma utilizzando le risorse dei mercati internazionali”.

L’unica strada da seguire, spiega, è quella di “ripristinare le condizioni di Stato Minimo, dalla perequazione infrastrutturale alla sicurezza, all’efficienza amministrativa, e intervenire per dotarlo di alcuni vantaggi competitivi, per essere in condizione di attrarre investimenti dall’esterno dell’area, quegli investimenti indispensabili per dare allo zoppo la sua protesi e farlo tornare a gareggiare”.

Un approccio semplice, quella di Busetta, che individua le esigenze del territorio, effettuando confronti internazionali, sfatando una serie di luoghi comuni che caratterizzano il dibattito sul Mezzogiorno, proponendo soluzioni concrete e coerenti, con una chiara visione euro-mediterranea di sviluppo ed integrazione economica e sociale.